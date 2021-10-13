Condizioni meteo in peggioramento già da stasera, con piogge e possibili mareggiate. Brusco calo delle temperature in tutta la Regione

Dal primo pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani allerta meteo, di tipo arancione, su gran parte della Calabria. In arrivo forti venti e correnti fredde direttamente dalla Penisola scandinava, che determineranno in tutta Italia un significativo calo delle temperature.

Il team de iLMeteo.it informa che già nel corso della giornata di oggi temporali e grandinate colpiranno la Romagna per poi scendere lungo Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Il tempo però tenderà a peggiorare anche sulla Sardegna meridionale ed entro sera in maniera diffusa e via via più intensa su Sicilia e Calabria. Sull’isola non sono da escludere eventi importanti come nubifragi e alluvioni lampo.

I venti freddi e impetuosi in arrivo saranno i responsabili dell’abbassamento delle temperature che soprattutto di notte raggiungeranno valori da inizio inverno su molte città

La Protezione Civile ha emanato un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalla serata di oggi, mercoledì 13 ottobre, venti da forti a burrasca, dai quadranti settentrionali, su Umbria, specie sui settori appenninici, Lazio centro-settentrionale, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche fino a burrasca forte su Puglia meridionale e settori ionici. Mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 14 ottobre, allerta arancione su parte di Calabria e Sicilia e allerta gialla sui restanti settori delle due regioni.



In Calabria temperature sotto allo zero si sono già registrate nei giorni scorsi, quando ad esempio in Sila sono caduti i primi fiocchi di neve.