Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 14 per cause ancora in corso di accertamento. I Vigili del fuoco in via precauzionale hanno fatto evacuare l’intera palazzina.

Incendio in un appartamento a Vena di Ionadi, in via Antonello da Messina. Le fiamme si sono sviluppate intorno le 14. Pare siano stati gli stessi proprietari a dare l’allarme.

I Vigili del fuoco, diretti dal Capo Reparto Riccardo Lucia e coordinati dal Funzionario Domenico Ferito, sono intervenuti con due squadre e hanno prontamente spento l’incendio impedendo che lo stesso si propagasse all’intero fabbricato composto da quattro appartamenti.

A scopo precauzionale l’intero stabile è stato fatto evacuare. L’incendio ha distrutto le suppellettili e danneggiato il solaio, rendendo inagibili i vani interessati.

Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza.