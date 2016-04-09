Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Incendio in un appartamento a Vena di Ionadi, in via Antonello da Messina. Le fiamme si sono sviluppate intorno le 14. Pare siano stati gli stessi proprietari a dare l’allarme.
I Vigili del fuoco, diretti dal Capo Reparto Riccardo Lucia e coordinati dal Funzionario Domenico Ferito, sono intervenuti con due squadre e hanno prontamente spento l’incendio impedendo che lo stesso si propagasse all’intero fabbricato composto da quattro appartamenti.
A scopo precauzionale l’intero stabile è stato fatto evacuare. L’incendio ha distrutto le suppellettili e danneggiato il solaio, rendendo inagibili i vani interessati.
Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza.