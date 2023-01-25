Nel corso di una perquisizione erano saltati fuori tre revolver, munizioni, cocaina, hashish e marijuana

Passa agli arresti domiciliari Michele Idà, 33 anni, di Gerocarne, arrestato nell’aprile dello scorso anno dalla Squadra Mobile per i reati di detenzione abusiva di armi e munizioni e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La decisione è del gip del Tribunale di Vibo in accoglimento di un’istanza degli avvocati Giuseppe Di Renzo e Enzo Galeota in attenuazione delle esigenze cautelari. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno sequestrato a casa di Michele Idà tre revolver clandestini, quattro caricatori per pistole, 445 munizioni di vario calibro, 940 grami di cocaina, 700 grammi di marijuana, 300 grammi di hashish, cinque bilancini elettronici di precisione e vario materiale per il confezionamento della droga, tra cui macchinari per pressare i panetti di hashish e sigillare le buste sottovuoto.

