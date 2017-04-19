Un 58enne di Arena e un 22enne di Gerocarne sono stati sorpresi dai carabinieri di Soriano in flagranza di reato ad Ariola. Rinvenuti oltre 40 chili di marijuana, diverse armi e numerose munizioni

Vasta operazione contro il traffico di armi e droga dei Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno. Nella mattinata di oggi, a Gerocarne, in località “Ariola”, i militari della Stazione dei Carabinieri di Soriano Calabro, guidati dal maresciallo Barbaro Sciacca, congiuntamente agli uomini dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” di Calabria, hanno tratto in arresto in flagranza di reato Rocco Pagano, 58enne, di Arena, incensurato, e Bruno Antonio Gallace, 22 anni, di Gerocarne, pastore, anch’egli incensurato.

I reati contestati ai due sono: detenzione di arma clandestina, detenzione abusiva di munizionamento e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Le operazioni, guidate di persona dal comandante della Stazione, sono cominciate all’alba in località “Ingegneri” di Ariola e hanno interessato l’abitazione e una serie di pertinenze di proprietà del nonno di uno dei due arrestati ma, di fatto, in uso a loro.

Durante il minuzioso servizio di perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto, nascoste nel camino di un casolare: 2 pistole a tamburo calibro 38, senza marca e con matricola abrasa, complete di 58 colpi calibro 38, marca S&W. Proseguendo con i controlli – che si sono protratti sino a tarda mattinata -, i militari hanno scoperto, riposti nel sottotetto di una casa legno – sempre in uso agli arrestati -, circa 40 kg di marijuana, occultati in 9 buste nere per la spazzatura e 1 bidone bianco dell’altezza di 1 metro circa. E ancora, in un ovile e un altro casolare, ben confezionati in buste di cellophane da mezzo chilo l’una, altri 2 pani di marijuana.

Contestualmente i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Serra San Bruno, con i colleghi della Stazione di Arena hanno provveduto al ritiro, in via amministrativa, di: 4 fucili calibro 12, 2 carabine calibro 7,65 e 4,5, una pistola calibro 7,65 e circa 1000 colpi, di proprietà di Rocco Pagano. Gli arrestati, espletate le formalità rito, sono stati associati presso la casa circondariale di Vibo Valentia, a disposizione dalla competente autorità giudiziaria.

