L’operazione condotta dalla polizia ha consentito di rinvenire anche un fucile rubato e una grande quantità di cartucce e proiettili

Nell’ambito dei servizi di polizia giudiziaria volti alla prevenzione ed al contrasto del traffico di armi, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo a Serra San Bruno.

I controlli in campagna

I poliziotti della Squadra Mobile di Vibo Valentia, unitamente a personale in servizio presso il Commissariato di P.S. Serra San Bruno, hanno concentrato i controlli nella cittadina montana effettuando una perquisizione personale e locale nei confronti di un uomo.

L’attività di ricerca svolta dagli operatori ha consentito di accertare come l’uomo avesse occultato all’interno di alcuni casolari presenti nella campagna di sua proprietà delle armi. Infatti, all’interno di un vano utilizzato come deposito attrezzi è stato rinvenuto un fucile marca Beretta cal. 12 sovrapposto risultato oggetto di furto, una pistola lancia razzi Cal. 22 priva di matricola, nonché diverse cartucce inesplose. All’interno di un capanno dove era custodito un trattore, inoltre, sono state ritrovate ulteriori munizioni, per un totale di 411 cartucce di fucile e 132 cartucce di pistola di vario calibro.

Il sequestro

Il materiale rinvenuto, comprensivo di foderi per fucile e strumenti di pulizia delle armi, è stato sequestrato. All’esito delle indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, l’uomo è stato arrestato per detenzione abusiva di armi, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni.