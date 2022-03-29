Nel corso di una perquisizione sono stati trovati due fucili ed una pistola, oltre a numerose cartucce e munizioni

La Squadra Mobile di Vibo Valentia ed i poliziotti e del Commissariato di Serra San Bruno hanno arrestato e denunciato a Fabrizia due soggetti, un uomo ed una donna. Il primo, Giuseppe Monteleone, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione abusiva di una pistola clandestina calibro 22 e per il possesso di oltre 160 cartucce. La donna, incensurata, è stata invece denunciata perché trovata in possesso di armi e munizioni che, appartenute al padre deceduto nell’anno 2019, continuava a detenere illegalmente.

Complessivamente l’intervento della Polizia di Stato, coordinato dalla Procura di Vibo Valentia, ha permesso di sequestrare: una pistola calibro 22, di marca sconosciuta, priva di qualsiasi marchio identificativo, perfettamente funzionante; due scatole in plastica contenenti rispettivamente 62 cartucce e 99 cartucce calibro 6; un fucile calibro 12, marca Bernardelli, a due colpi; un fucile calibro 12 privo di marca a due colpi; numero 9 cartucce a palla asciutta calibro 12; una cartuccia a palla asciutta calibro 12; 8 cartucce a pallettoni cal. 12; due cartucce a pallini calibro 12, tutte inesplose. Dopo le formalità del caso, Giuseppe Monteleone (difeso dall’avvocato Salvatore Staiano) è stato posto agli arresti domiciliari a Fabrizia. Le indagini proseguono al fine di meglio delineare il contesto afferente le armi e le munizioni poste sotto sequestro.