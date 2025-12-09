Il Comune di Vibo Valentia, Ufficio Pubblica istruzione, ha pubblicato un avviso per sostenere economicamente le famiglie con figli tra 0 e 36 mesi che frequentano asili nido o micronidi, pubblici o privati, nel corso del 2025. Grazie al Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi (Fels) sarà possibile ottenere un contributo a rimborso delle rette pagate per un massimo di 11 mesi. L’obiettivo – si legge in una nota del Comune - è duplice: aiutare le famiglie nelle spese educative e potenziare l’offerta dei servizi per la prima infanzia sul territorio.

Per accedere al contributo è necessario:

essere residenti a Vibo Valentia;

avere figli iscritti e frequentanti un nido nel 2025;

aver sostenuto le spese per la retta;

non aver già ricevuto altri contributi pubblici per lo stesso servizio (es. Bonus Nido Inps);

essere in possesso di un Isee aggiornato

Il contributo verrà assegnato alle famiglie con reddito 2025 più basso tra quelle che hanno presentato domanda, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. In caso di parità tra posizioni si terrà conto della maggiore composizione del nucleo familiare; in caso di ulteriore parità si terrà conto della presenza di soggetti disabili all’interno del nucleo familiare.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 15 dicembre 2025. Le richieste possono essere inviate via pec a protocollocomunevibo@pec.it oppure consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune.

Ogni domanda dovrà essere corredata dalla documentazione indicata nell’avviso, disponibile sul sito istituzionale.

È possibile presentare una richiesta per ciascun figlio che frequenti l’asilo nido.