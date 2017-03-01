Si tratta di medici e dipendenti amministrativi del Poliambulatorio. Fissata anche la data dell’udienza preliminare dinanzi al gup

Truffa ai danni dell’Azienda sanitaria di Vibo Valentia. Con questa accusa la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di 17 fra medici e personale amministrativo in servizio nei locali del distretto sanitario di Tropea dove è ubicato anche il locale Poliambulatorio. Gli indagati sono accusati di essersi allontanati reiteratamente dal posto di lavoro per finalità estranee all’ufficio o al servizio per un lasso di tempo variabile da indagato a indagato. Tale condotta, ad avviso della Procura, sarebbe stata celata dagli indagati “astenendosi scientemente dal timbrare il cartellino marcatempo in uscita e, conseguentemente, anche al rientro, inducendo in tal modo in errore l’Asp di Vibo Valentia circa l’effettivo svolgimento delle mansioni” cui i medici ed il personale amministrativo era adibito. Tale presunta condotta, secondo l’impostazione accusatoria, avrebbe consentito agli indagati di procurarsi un ingiusto profitto corrispondente alla retribuzione non dovuta che l’Asp ha erogato per importi variabili da indagato a indagato. Gli episodi di assenteismo contestati coprono un arco temporale che va dal dicembre 2013 al gennaio 2014.

La richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura di Vibo interessa i seguenti indagati: Giuseppe De Bella, 65 anni, direttore del distretto sanitario di Tropea; Mercurio De Carlo, 60 anni, medico, residente a Santa Domenica di Ricadi; Diana D’Agostino, 61 anni, dirigente medico, di Tropea; Agostino Mazzitelli, 63 anni, di Drapia, dirigente medico; Beniamino Labate, 63 anni, di Tropea, dirigente medico; Rita Ferraro, 60 anni, di Polistena; Francesco Il Grande, 66 anni, di Tropea; Antonio Vasinton, 58 anni, di Santa Domenica di Ricadi; Antonia Lorenzo, 56 anni, di Santa Domenica di Ricadi; Filippo Angiò, 63 anni, di Tropea; Lorenzo Furchì, 64 anni, di Tropea; Anna Maria Schiariti, 57 anni, di Tropea; Antonio Pugliese, 65 anni, di Tropea; Carmela Gaglioti, 58 anni, di Pizzo Calabro; Giuseppe Galastro, 62 anni, di Tropea; Antonino Mazzitelli, 61 anni, di Zambrone; Carmela Napur, 64 anni, di Tropea;

Quale parte offesa è stato individuato il direttore generale dell’Asp di Vibo Valentia.

L’udienza preliminare è stata fissata dal gup, Gabriella Lupoli, per il 4 luglio prossimo.

Impegnati nel collegio di difesa gli avvocati Giovanni Vecchio, Sandro D’Agostino, Francesco Stilo, Mario Rizzo, Massimo Pugliese, Sabatino Falduto, Francesco Arena, Michele Colace, Roberto Scalfari, Ettore Tigani, Stefano Luciano, Antonio Porcelli.