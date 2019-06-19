Ad avere la peggio un diciottenne del luogo soccorso dai sanitari del 118 che hanno provveduto a trasferire il ferito in ospedale

Ancora un incidente stradale a Pizzo Calabro lungo via Nazionale. Ad essere coinvolti nel sinistro, un’auto ed una moto. Più precisamente, lo scontro ha interessato una Fiat 500 ed una moto guidata da un ragazzo del luogo. Ad avere la peggio, il conducente della moto, G.P.F., 18 anni, che a causa dello scontro è caduto rovinosamente dalla moto. Sul posto si sono portati i carabinieri per i rilievi, per ricostruire la dinamica dell’incidente e per regolare la circolazione stradale, mentre da Vibo Valentia è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha provveduto a prestare i primi soccorsi al ferito proprio oggi impegnato per la prima prova dell’esame di maturità. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, che segue solo di qualche settimana altro sinistro sempre su via Nazionale.