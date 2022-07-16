Tragedia nella frazione di Cessaniti. L’uomo è deceduto sul colpo, vani i tentativi di salvare la donna. Sgomento in paese

Tragico incidente a Pannaconi di Cessaniti. Due anziani del posto – Bruno Evola, 82 anni, e la moglie Mattea Cafaro, 73 anni – sono morti in un sinistro avvenuto nel tardo pomeriggio. L’auto sulla quale viaggiavano ha impattato, per cause ancora in corso di accertamento, contro un muro della chiesa di Maria Santissima della Lettera. Evola è deceduto sul colpo, la moglie ha riportato gravi ferite ed è morta poco dopo. Sul posto i sanitari del 118 provenienti da Vibo Valentia, i vigili del fuoco ed carabinieri i carabinieri della Stazione di Cessaniti. Per tentare di salvare la donna è intervenuto anche l’elisoccorso. Vani tuttavia i tentativi dei sanitari di rianimarla. Sgomento in tutto il territorio comunale di Cessaniti. Secondo una prima ricostruzione, la donna si era recata in macelleria. Risalendo l’auto ha preso velocità in discesa divenendo incontrollabile. Le salme stanno per essere portate nella chiesa di San Nicola a Pannaconi.