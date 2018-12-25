Per spegnere l’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia

Ancora un’auto in fiamme a Tropea. Nel rogo è andata completamente distrutta una Peugeot 207 Cabrio parcheggiata in viale Tondo. Per spegnere l’incendio, poco dopo le ore 19, sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia. Nonostante il pronto intervento, per l’autovettura non c’è stato nulla da fare. Sull’incendio hanno avviato indagini i carabinieri. Risale al 19 novembre scorso l’ultima auto in fiamme a Tropea. Nell’occasione le fiamme avevano distrutto una Fiat 500 in uso ad una ragazza, mentre il 9 novembre a riportare danni a seguito di un incendio era stata l’auto di Onofrio Godano (padre del consigliere comunale di maggioranza Carmine Godano) che seguiva il rogo del 22 ottobre scorso ai danni di un negozio di artigianato in largo Ruffa.