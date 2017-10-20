Il mezzo pesante ha preso fuoco per cause ancora in corso di accertamento nei pressi dello svincolo autostradale. Sul posto Vigili del fuoco e Polstrada

Lunghe code e disagi alla circolazione sull’autostrada A2 a causa di mezzo pesante, nello specifico un autobus della linea Lirosi, che, per cause ancora in corso di accertamento, ha preso fuoco in prossimità dello svincolo di Sant’Onofrio-Vibo Valentia.

Sul posto i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia e la Polizia stradale. Dal luogo dell’incendio si alza una densa colonna di fumo visibile a centinaia di metri di distanza. Diversi i ragazzi sull’autobus che sono riusciti a scendere ed a mettersi in salvo ed attualmente si trovano in fila indiana sull’autostrada intenti a raggiungere a piedi a lo svincolo autostradale di Sant’Onofrio dove ad attenderli ci sono altri due mezzi della stessa ditta del pullman andato a fuoco. I vigili del fuoco sono impegnati anche nelle operazioni di recupero dei bagagli dei passeggeri, la gran parte andati a fuoco. Grande la paura dei passeggeri. Traffico paralizzato.

SEGUONO AGGIORNAMENTI