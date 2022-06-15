Tutti gli articoli di Cronaca
Un autocarro è andato in fiamme mentre percorreva l’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione sud. L’incendio è localizzato in prossimità del km 346,000, tra gli svincoli di Pizzo e Sant’Onofrio. Il traffico è temporaneamente bloccato in direzione Villa San Giovanni.
Al momento, per i veicoli diretti a sud viene consigliata l’uscita presso lo svincolo di Pizzo e per quelli diretti a nord l’uscita allo svincolo di Sant’Onofrio. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, le squadre Anas e le forze dell’ordine.
AGGIORNAMENTO ORE 18.45: Traffico sbloccato nel tratto d’autostrada tra Pizzo e Sant’Onofrio, direzione sud.