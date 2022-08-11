Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia e i sanitari del 118

I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti in Jonadi, in via Da Messina, per un incendio che ha interessato un autocompattatore. Il conducente del mezzo mentre era alla guida si è accorto del fumo che proveniva dal vano motore ed ha arrestato la marcia e, dopo aver allertato la sala operativa dei Vigili del Fuoco,

nel tentativo di spegnere l’incendio, probabilmente a causa del fumo, ha accusato un malore. I Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti, hanno soccorso l’autista portandolo in posizione sicura somministrandogli dell’ossigeno e contemporaneamente hanno provveduto all’estinzione dell’incendio ed alla messa in sicurezza del mezzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare le cure al conducente del mezzo.