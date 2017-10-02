Due squadre dei vigili del fuoco impegnate a domare le fiamme. Indagano i carabinieri

Danni ingenti a San Calogero all’ex “bar Aurora” (poi Fashion cafè) di L.G., ma gestito dal figlio A.G., sito in via Della Musica, non distante dal Comune. Poco prima di mezzanotte un grosso incendio si è sviluppato all’interno del locale chiuso per ferie. Una forte deflagrazione è stata avvertita dalla popolazione e sul posto si sono portate due squadre dei vigili del fuoco provenienti da Vibo Valentia. Le fiamme hanno provocato anche la caduta di una parete che confina con altro edificio. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per diverse ore prima di spegnere completamente l’incendio. Danni ancora in corso di quantificazione, ma comunque ingenti. Sull’accaduto indagano i carabinieri della locale Stazione.

