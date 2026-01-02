Nella tarda serata del primo gennaio la motovedetta Cp 808 della Guardia Costiera di Vibo Valentia ha soccorso, nelle acque a nord del porto di Tropea, un pescatore che da alcune ore si trovava alla deriva a causa di un’avaria al motore del proprio natante.

L’attività di ricerca è stata tempestivamente avviata dalla Sala Operativa di Vibo Valentia a seguito di una segnalazione telefonica pervenuta dai familiari dell’uomo, un settantenne della zona, preoccupati per il suo mancato rientro a casa.

Le ricerche, sono state complicate anche dalle condizioni meteomarine in peggioramento e dall’impossibilità di contattare telefonicamente il disperso, e sono proseguite fino all’individuazione dell’unità in avaria grazie al lancio di un razzo di segnalazione da parte dell’uomo.

L’imbarcazione in difficoltà è stata raggiunta dalla motovedetta della Guardia Costiera che, appurate le buone condizioni di salute del 70enne, ha scortato fino agli ormeggi nel porto di Tropea il natante, rimorchiato da un mezzo nautico privato. Alle ricerche hanno partecipato anche un mezzo nautico della Società Porto di Tropea e, via terra, personale della Stazione dei Carabinieri di Tropea e dell’Ufficio Locale Marittimo di Tropea.