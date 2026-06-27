Le basole posizionate lungo corso Michele Bianchi, nel centro di Vibo Marina, stanno creando seri problemi alla circolazione. Sono numerose le segnalazioni di automobilisti che hanno subito danni ai propri veicoli, in particolare pneumatici squarciati, come documentano foto e video inviati alla nostra redazione.

L'allarme è stato rilanciato anche sul gruppo Facebook "Sei di Vibo Marina se...", dove diversi utenti invitano gli automobilisti a prestare la massima attenzione nel percorrere quel tratto di strada.

Secondo le testimonianze raccolte, alcune basole si sono staccate dal piano stradale e si sollevano al passaggio delle ruote delle auto. Una situazione che desta preoccupazione anche per la sicurezza dei motociclisti, che potrebbero perdere il controllo del mezzo in caso di impatto con le basole mobili.

Le segnalazioni al Comando della Polizia municipale di Vibo Valentia sono numerose e i cittadini chiedono un intervento urgente da parte del Comune. Non mancano le critiche ai lavori eseguiti. «Le vecchie basole erano più resistenti», scrive un utente. Un altro aggiunge: «Queste basole sono adatte ai percorsi pedonali, non al traffico veicolare».

Tra i commenti compare anche una battuta sull'imminente visita dell'ambasciatore degli Stati Uniti: «Domani viene l'ambasciatore degli Usa, sistemeranno tutto stanotte».

C'è anche chi racconta di aver rischiato un incidente. «Per fortuna andavo piano e sono riuscito a mantenere la moto in equilibrio», riferisce un motociclista.

A confermare i disagi è anche il gommista che opera nelle vicinanze di corso Michele Bianchi. «Sono diversi gli automobilisti che arrivano qui con le gomme squarciate. C'è una basola che si alza quando passano le ruote anteriori e finisce per tagliare quelle posteriori. Nella migliore delle ipotesi il danno è di circa 100 euro, ma in alcuni casi si rompe anche il cerchio».

I residenti e gli automobilisti chiedono che il tratto venga messo in sicurezza nel più breve tempo possibile, prima che i danni ai mezzi possano trasformarsi in conseguenze più gravi per chi percorre ogni giorno una delle strade più trafficate di Vibo Marina.