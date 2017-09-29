La giovane di Sellia Marina affetta da una malattia gravissima ha finalmente iniziato la fisioterapia. LaC Tv ha avviato una campagna di raccolta fondi a favore della famiglia Davoli

E’ visibilmente emozionata mamma Maria che al telefono ringrazia la nostra redazione e annuncia l’inizio della fisioterapia. Beatrice, è affetta da una malattia gravissima, encefalopatia epilettica farmaco resistente, e dal luglio 2016 non riceveva più l’assistenza domiciliare di cui aveva bisogno. La nostra redazione nel corso della trasmissione “I fatti in diretta” aveva raccolto l’appello della famiglia a cui le istituzioni hanno finalmente risposto. Ieri la buona notizia. Beatrice ha iniziato la terapia.

#UnClickperBeatrice. LaC Tv, per espressa volontà dell’editore, ha inoltre avviato una campagna di raccolta fondi a favore della famiglia Davoli. Cliccando sul sito http://unclickperbeatrice.lactv.it/ potrete infatti inviare una donazione o inviare ai nostri social una foto o un video messaggio di sostegno. Sarà possibile effettuare altresì effettuare un bonifico bancario.

Ecco le coordinate: IBAN IT62F36000032000CA012805263.

Un piccolo gesto al quale si unisce anche Il Vibonese.it per rendere meno sofferente l’esistenza di Beatrice.