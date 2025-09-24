I carabinieri hanno trovato cocaina, hashish e marijuana oltre a 54mila euro ritenuti provento di attività di spaccio. Le armi avevano matricola abrasa. L’uomo è stato portato nel carcere di Regina Coeli

Sessantasei chili di cocaina, un kg di cocaina rosa, 90 grammi di hashish e 1,2 chili di marijuana ma anche 54mila euro in contanti. È il bilancio del sequestro eseguito dai carabinieri della stazione di Roma piazza Bologna che, in collaborazione con quelli del Nucleo operativo della compagnia di Roma Parioli, d'intesa con la procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato un 35enne originario di Vibo Valentia e domiciliato nella capitale, accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi clandestine con matricola abrasa e ricettazione.

I carabinieri, nel corso di un controllo del territorio, hanno notato l'uomo vicino casa e si sono insospettiti per il suo atteggiamento e per il fatto che si era velocemente allontanato al passaggio della pattuglia. Da una perquisizione personale, estesa anche all'abitazione e al veicolo parcheggiato all'interno del box, i militari aiutati anche dal fiuto dell'unità cinofila, arrivato in supporto, hanno trovato ben nascosti 66 kg di cocaina suddivisa in 66 confezioni da un 1 kg ciascuna, con apposti dei marchi, 1 kg di cocaina rosa suddivisa in due confezioni da mezzo chilo, una confezione da 90 grammi di hashish e ulteriori 6 confezioni da 100 grammi ciascuna di marijuana. Sono stati anche trovati la somma di 54.170 euro in contanti, ritenuti provento di pregressa attività di spaccio, cinque telefoni cellulari, un libro mastro riportante cifre, numeri e conti, materiale vario per tagliare, pesare e confezionare la droga, una macchina per sottovuoto e una macchina per contare il denaro.

Sequestrate anche due pistole, una Hege waffen west germany, calibro 7.65 con matricola abrasa, compresa di caricatore con 5 colpi, e una Beretta, calibro 7.65 con matricola abrasa, comprensiva di due caricatori con 6 colpi ed ulteriori 5 munizioni di tipo da guerra. Nel box auto, i carabinieri hanno trovato un impianto di videosorveglianza installato a presidio, dove era custodita parte della droga. Dopo l'arresto il 35enne è stato portato nel carcere di Regina Coeli a disposizione dell'autorità giudiziaria mentre, la droga e tutto il materiale scoperto dai carabinieri è stato sequestrato. Il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto.