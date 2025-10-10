Gli uomini del distaccamento Porto del Comando provinciale erano intervenuti a Punta Safò per un incendio, quando hanno sentito un miagolio che ha attratto la loro attenzione
Stava per perdere la vita, ma ha trovato la salvezza e anche una nuova casa. Un gattino è stato soccorso dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia, distaccamento Porto, che sono intervenuti oggi pomeriggio intorno alle ore 16:30 a Briatico, in località Punta Safò, per l'incendio di un canneto.
Durante le operazioni di spegnimento i soccorritori hanno sentito il miagolio di un gattino provenire dal proprio canneto in fiamme e pertanto hanno rivolto l'azione verso il punto in cui si poteva trovare il felino riuscendo così a salvarlo.
Il gattino, col pelo un po’ bruciacchiato, è stato adottato da uno dei vigili del fuoco che lo hanno salvato.