Trasferito in un istituto penitenziario dal suo domicilio dove era sottoposto alla misura cautelare deve scontare ancora 9 anni e 7 mesi

I carabinieri della Stazione di Briatico hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catanzaro – Ufficio Esecuzioni Penali – nei confronti di un uomo residente a Briatico, condannato in via definitiva per reati di natura sessuale commessi ai danni di minori.

La sentenza ha stabilito una pena complessiva di 11 anni e 5 mesi di reclusione. L’uomo, che al momento dell’esecuzione del provvedimento si trovava già sottoposto al regime degli arresti domiciliari, è stato trasferito in carcere, dove dovrà espiare la pena residua pari a 9 anni, 7 mesi e 10 giorni.

È stata inoltre disposta, al termine della detenzione, l’applicazione di misure di sicurezza per la durata di due anni. Tali prescrizioni prevedono il divieto di avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati da minori e l’interdizione dallo svolgimento di attività lavorative che comportino contatti con minori.