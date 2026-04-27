Un residente della zona denuncia criticità croniche e rischio per la sicurezza stradale: «Il rischio che ceda il manto stradale è concreto. Speriamo che qualcuno si muova»

Da anni convivono con perdite d’acqua e cedimenti del manto stradale tra via Bernardino Telesio e via Gioachino Da Fiore, a Vibo Valentia. A denunciarlo è un cittadino residente della zona, che scrive a Il Vibonese parlando di una situazione ormai cronica e mai definitivamente risolta: «Ormai sono almeno 15 anni che rattoppano. Esce fogna e ogni giorno si allarga sempre di più».

Il problema principale sarebbe legato a infiltrazioni e perdite d’acqua sotterranee che, nel tempo, creano vuoti sotto l’asfalto. Il risultato è un manto stradale fragile, soggetto a cedimenti improvvisi. Secondo quanto riferito, negli anni si è intervenuti più volte con semplici rattoppi in cemento e asfalto, senza però risolvere la causa del problema. «Spesso si aprono delle voragini che vengono rattoppate, ma è un lavoro inutile», aggiunge.

La preoccupazione, oggi, è soprattutto per la sicurezza. «C’è il rischio che qualche macchina possa finire dentro la voragine che pian piano si allarga», denuncia il nostro lettore, evidenziando come il fenomeno sembri peggiorare nel tempo. Non solo disagi strutturali, ma anche problemi legati alla fornitura idrica: «Qualche settimana fa è stata aggiustata una perdita d’acqua dopo due mesi. E nel primo pomeriggio non ho acqua corrente, se non fosse per l’autoclave».

Il cittadino punta il dito contro il Comune, accusato di non aver mai affrontato il problema in maniera definitiva: «L’Amministrazione non sente. Continuiamo a sperare che qualcuno si muova».