La scoperta nel parcheggio della struttura ricettiva di Maierato. L’imprenditore in corsa per la Regione con il sostegno del Pd

Una busta con all’interno un uccellino morto ed una frase esplicita di minaccia è stata trovata nel parcheggio del resort di proprietà di Pippo Callipo, candidato alla Presidenza della Regione Calabria col sostegno del Pd, a Maierato. A dare l’allarme alcuni lavoratori della struttura che hanno allertato i carabinieri. Nel biglietto trovato all’interno della busta non c’era il nome di Callipo o riferimenti espliciti all’imprenditore. Immediate sono scattate le indagini dei carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia per cercare di fare chiarezza sull’episodio e risalire all’autore del gesto. La struttura di Callipo, il “Popilia country resort” di Maierato, nel 2016 fu oggetto di una grave intimidazione quando, nella notte tra il 2 ed il 3 aprile, furono esplosi 11 colpi di pistola contro il cancello d’ingresso.