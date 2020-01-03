Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Una busta con all’interno un uccellino morto ed una frase esplicita di minaccia è stata trovata nel parcheggio del resort di proprietà di Pippo Callipo, candidato alla Presidenza della Regione Calabria col sostegno del Pd, a Maierato. A dare l’allarme alcuni lavoratori della struttura che hanno allertato i carabinieri. Nel biglietto trovato all’interno della busta non c’era il nome di Callipo o riferimenti espliciti all’imprenditore. Immediate sono scattate le indagini dei carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia per cercare di fare chiarezza sull’episodio e risalire all’autore del gesto. La struttura di Callipo, il “Popilia country resort” di Maierato, nel 2016 fu oggetto di una grave intimidazione quando, nella notte tra il 2 ed il 3 aprile, furono esplosi 11 colpi di pistola contro il cancello d’ingresso.