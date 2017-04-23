La giovane, seduta al posto del passeggero, ha riportato un grave trauma cranico. L’incidente avvenuto nel tratto vibonese nei pressi dello svincolo di Serre

Una ragazza di 20 anni, G. B., di Siderno (Rc), che viaggiava seduta al posto del passeggero su una moto di grossa cilindrata lungo l’autostrada Salerno – Reggio Calabria in direzione Sud, è caduta all’altezza del Km 357, poco prima dello svincolo di Serre.

La giovane al momenti dei soccorsi operati dal 118, intervenuto sul posto unitamente a personale della Sezione della Polizia stradale di Vibo Valentia, diretta dal comandante Pasquale Ciocca, si mostrava cosciente e avrebbe riportato un trauma cranico nonché diverse escoriazioni agli arti inferiori. La stessa è stata trasferita in ospedale a Vibo Valentia dove si trova attualmente sotto osservazione da parte dei sanitari.

Secondo una prima ricostruzione, la ventenne aveva allentato la presa per sistemarsi il casco quando ha perso contatto con il motoveicolo cadendo dal mezzo in corsa. Per agevolare le operazioni di soccorso, il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso al traffico dal personale Anas. La circolazione non ha tuttavia subito particolari ripercussioni.