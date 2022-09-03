Prende il posto di Massimiliano Pignatale. La cerimonia del passaggio di consegne è avvenuta ieri 2 settembre alla presenza del direttore marittimo della Calabria e della Basilicata tirrenica, capitano Giuseppe Sciarrone

Nella giornata di ieri 02 settembre 2022, alla presenza del direttore marittimo della Calabria e della Basilicata tirrenica, capitano di vascello Giuseppe Sciarrone, ha avuto luogo il passaggio di consegne del Compartimento marittimo e del porto di Vibo Marina. Il capitano di fregata Massimiliano Pignatale ha ceduto il comando al collega Luigi Spalluto. [Continua in basso]

La cerimonia, svolta sulla banchina fiume del porto di Vibo, ha visto la partecipazione delle autorità civili militari e religiose della provincia, i sindaci dei comuni costieri, rappresentanti della Regione Calabria, rappresentanti territoriali dell’Associazione nazionale marinai d’Italia e delle associazioni combattentistiche e d’arma.

Nel congedarsi il comandante Pignatale ha sottolineato la stringente attività operata sul litorale del compartimento per liberarlo dai fenomeni di illegittimo e non sostenibile utilizzo della fascia costiera e del mare. Molteplici gli interventi a tutela dell’ambiente, svolti anche in sinergia con le altre forze di polizia e sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria, al fine di accertare e reprimere condotte illecite perpetrate a danno dell’ambiente marino costiero, che hanno permesso di accertare fenomeni di inquinamento che probabilmente si protraevano da troppo tempo in spregio alla vigente normativa in materia di tutela ambientale. Il comandante Pignatale ha ringraziato il proprio personale per i risultati raggiunti in un territorio complesso, come quello calabrese.

Il comandante Spalluto nell’assumere il comando ha assicurato il massimo impegno nella prosecuzione delle attività nell’alveo dei settori di competenza del corpo delle capitanerie di porto, garantendo massimo supporto e collaborazione alle autorità ed enti presenti sul territorio. A conclusione della cerimonia il direttore marittimo ha ringraziato il comandante Pignatale per i risultati conseguiti nel periodo di comando augurando, anche al comandante spalluto, buon vento per il nuovo incarico.