Riprende in città l'escalation criminale. Non si esclude al momento alcuna ipotesi

Macabra intimidazione a Vibo Valentia in via Spogliatore. Un cane è stato ritrovato impiccato dinanzi ad un negozio Outlet. La scoperta è stata fatta questa mattina da parte di alcuni passanti e dal proprietario di una vicina attività commerciale. Sul posto per i rilievi e per l’avvio delle indagini si sono portati i carabinieri della locale Compagnia ed anche una veterinaria dell’Asp di Vibo che ha confermato che il cane (privo di microchip) è stato torturato. Al momento non si esclude alcuna pista, dal racket delle estorsioni ad un “messaggio” nei confronti del proprietario del negozio che però esclude possa trattarsi di un avvertimento nei suoi confronti. Al vaglio dei militari dell’Arma le immagini riprese da alcune telecamere presenti nella zona.