La struttura è stata sequestrata e per i titolari sono scattate le sanzioni ed il deferimento

Un canile abusivo è stato scoperto dai carabinieri della Stazione di Sant’Onofrio intervenuti su segnalazione di alcuni cittadini in una zona di campagna. Denunciati i proprietari, padre e figlio, i quali erano sprovvisti di ogni titolo autorizzativo. Sul posto, allertati dagli stessi carabinieri, è intervenuto il personale veterinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia che, insieme al Comune di Sant’Onofrio, provvederà adesso alle ulteriori ed eventuali sanzioni di tipo amministrativo.



I cani presenti all’interno della struttura abusiva erano 28, di cui solo 10 dotati di microchip. Il canile è stato sequestrato e gli animali momentaneamente affidati ai proprietari dell’allevamento con la prescrizione di adempiere alla pulizia e di nutrirli in attesa degli altri provvedimenti da parte degli enti preposti. I cani sono stati trovati in stato di malnutrizione, rinchiusi in alcune gabbie fra escrementi e cibo in decomposizione.