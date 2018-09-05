<p>Vanno avanti a <strong>ritmo serrato gli interrogatori</strong> da parte della sezione di polizia giudiziaria, aliquota <strong>carabinieri “Nucleo Ambiente”</strong> della Procura, nell’ambito d<strong>ell’inchiesta sulla raccolta dei rifiuti</strong> nella città capoluogo e in tutto il suo territorio comunale. Un’indagine coordinata dal <strong>procuratore Bruno Giordano</strong> <em>(in foto in basso)</em> e affidata ai <strong>carabinieri guidati dal luogotenente Gaetano Vaccari</strong> che hanno provocato il <strong>primo scossone: si è infatti dimesso</strong> dall’incarico di direttore per l’esecuzione del contratto,<strong> Alfonso Colaci,</strong> figura “chiave” nel complesso sistema di controlli sulla gestione dei rifiuti in città, <strong>ascoltato nei giorni scorsi</strong> dagli investigatori con interrogatorio durato tre ore. Un’escussione, la sua, avvenuta insieme a quella della dirigente del settore Ambiente di “palazzo Luigi Razza”,<strong> Adriana Teti,</strong> ascoltata in due distinti giorni per un totale di oltre sei ore di interrogatorio. <strong>Alfonso Colaci aveva il compito specifico di vigilare sull’attività della ditta Dusty, </strong>la quale per conto dell’amministrazione targata Elio Costa gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti essendosi aggiudicata l’appalto del valore di <strong>dieci milioni di euro</strong> in tre anni. Lo stesso <strong>Alfonso Colaci che ha il fratello Alessandro impiegato nella ditta Dusty</strong> con una posizione apicale, essendo il <strong>responsabile dei mezzi utilizzati per la raccolta della spazzatura.</strong> Un presunto <strong>conflitto di interessi</strong> “parentale” già denunciato dallo Slai Cobas. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28277"></div>\n\n L’indagine intanto prosegue e la giornata di interrogatori <strong>continuerà oggi con nuove audizioni</strong>, mentre <strong>quattro ore</strong> è durato ieri l’interrogatorio di <strong>Giuseppe Russo, ex assessore comunale all’Ambiente</strong> che nei giorni scorsi aveva denunciato sulla stampa quelle che a suo avviso sono le responsabilità per il caos rifiuti in città. «Un gestore del servizio rifiuti, la<strong> Dusty</strong> – aveva dichiarato l’ex assessore – <strong>che con atteggiamento arrogante</strong> e predominante verso chi avrebbe invece il compito di controllare e fare la voce grossa, c<strong>ontinua a non rispettare un capitolato speciale d’appalto</strong> debitamente accettato e sottoscritto e ancor più grave a <strong>non rispettare il proprio progetto tecnico</strong> con tanto di servizi migliorativi rispetto lo stesso capitolato, per il quale la commissione aggiudicatrice di gara della Suap provinciale ha attribuito un punteggio massimo». <strong>L’ex assessore</strong> nel corso del suo interrogatorio potrebbe aver <strong>puntato il dito anche contro l’attuale giunta comunale</strong> guidata dal sindaco Elio Costa, della quale non fa più parte dopo le dimissioni avvenute nei mesi scorsi. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-27753"></div>\n\nDi certo le indagini puntano ad accertare il <strong>mancato rispetto del contratto d’appalto</strong> da parte della ditta Dusty, ma anche gli <strong>alibi</strong> che, attraverso alcune <strong>delibere di giunta (l’ultima la numero 190 del 21 agosto scorso),</strong> <strong>l’esecutivo Costa</strong> avrebbe fornito alla ditta affinchè la stessa <strong>“restituisca alla città il decoro</strong> e la pulizia per cui si è sempre contraddistinta da diverso tempo”, dando al contempo indirizzo al dirigente del servizio affinché adotti tutti gli atti inerenti e conseguenti alla regolarizzazione del servizio. <strong>Un “decoro” che però pochi cittadini ricordano,</strong> mentre solo da qualche giorno a Vibo-città sono state tagliate le erbacce sui marciapiedi di alcune vie, mentre altri <strong>interi quartieri e zone centrali della città</strong> <strong>e delle frazioni</strong> continuano a vivere nel degrado. Un <strong>degrado</strong> fatto di <strong>erbacce ovunque</strong> come non si vedeva da anni. 