Da oltre ventiquattro ore senza energia elettrica, nel pieno di un’ondata di maltempo e con temperature rigide. È la situazione denunciata dal sindaco di Capistrano, Marco Pio Martino, in una dura nota stampa che punta il dito contro la società elettrica e annuncia il possibile ricorso alle vie legali. Al centro della protesta c’è la località Piano di Rollo, dove il blackout, iniziato nel pomeriggio di ieri, non è stato ancora risolto nonostante le numerose segnalazioni.

«Da ieri pomeriggio, a causa del maltempo, in località Piano di Rollo manca l’energia elettrica – scrive il primo cittadino –. Dopo circa 24 ore, dopo decine di telefonate, decine di segnalazioni e solleciti, attendiamo ancora speranzosi la risoluzione del disservizio». Una situazione che il sindaco definisce inaccettabile, anche per il contesto in cui si è verificata. «Non parliamo di un disservizio che giunge durante condizioni climatiche favorevoli, quando si potrebbe agire senza troppa celerità, bensì con temperature rigide», sottolinea Martino.

Secondo quanto riferito nella nota, alle richieste di chiarimenti non sarebbero seguite risposte concrete. «Nessuna rassicurazione e soprattutto nessuna notizia da poter concedere ai concittadini interessati – denuncia –. Solo call center e musichette che ti invitano a digitare il tasto 1 o il tasto 2, oppure ti informano che la segnalazione sarà nuovamente inoltrata, ma poi nessuno interviene». Un atteggiamento che il sindaco definisce senza mezzi termini «una vergogna senza fine per un servizio negligente come non mai».

Le conseguenze del blackout, evidenzia ancora Martino, stanno pesando in maniera significativa sulla popolazione residente. «Resta l’amarezza di avere attualmente diverse famiglie senza la possibilità di riscaldarsi elettricamente o di utilizzare i termocamini», afferma, rimarcando come l’assenza di energia elettrica stia incidendo su bisogni primari, in un periodo dell’anno particolarmente delicato.

Da qui la decisione di alzare il livello dello scontro istituzionale. «Credo fermamente che una gestione così scadente, senza interesse alcuno, debba essere denunciata alle competenti autorità», scrive il sindaco, annunciando una possibile iniziativa giudiziaria. «Ed è quello che farò se entro poche ore il guasto dovesse perdurare senza alcun esito». Martino rende noto di essersi già mosso in tal senso: «Ho già informato i miei legali affinché si attivino per predisporre una querela contro il grave disservizio e la mancanza di adeguato intervento da parte di e-distribuzione».

La nota si chiude con un avvertimento: «Sappiate che senza interventi risolutori presto sarà battaglia».