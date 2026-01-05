Potenziati i controlli e i posti di blocco. Particolare attenzione è stata riservata ai luoghi della movida, soprattutto nelle ore serali e notturne. Numerose le sanzioni per violazioni al codice della strada

In occasione dei festeggiamenti di Capodanno, la Polizia di Stato ha rafforzato in modo significativo le attività di controllo del territorio su tutta la provincia di Vibo Valentia, mettendo in campo un articolato dispositivo di sicurezza finalizzato a garantire lo svolgimento sereno degli eventi e a prevenire episodi di illegalità.

Come si legge nella nota della questura, «sono state intensificate tutte le attività di controllo del territorio, secondo un preciso piano d’impiego delle volanti della Questura, del Commissariato di Serra San Bruno e del Posto Fisso di Polizia di Tropea», con il supporto anche degli equipaggi del Reparto prevenzione crimine Calabria centrale. I servizi hanno interessato sia il capoluogo sia numerosi centri della provincia, in particolare Vibo Valentia, Pizzo, Serra San Bruno e Tropea, oltre ai comuni limitrofi coinvolti dalle iniziative di fine anno.

Il piano straordinario è stato definito dopo un’attenta analisi condotta in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi in Prefettura. Su disposizione del questore di Vibo Valentia è stata così attuata un’operazione interforze che ha visto la partecipazione di personale della Polizia di Stato, in tutte le sue articolazioni, insieme all’Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza e alla Polizia locale. Particolare attenzione è stata riservata ai luoghi della movida, soprattutto nelle ore serali e notturne.

I controlli, svolti anche attraverso numerosi posti di blocco sulle principali arterie di accesso ai centri urbani e nelle zone più frequentate, hanno avuto come obiettivo prioritario il contrasto all’abuso di alcol, alla somministrazione di bevande alcoliche ai minori, allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti, oltre alla prevenzione di risse, atti vandalici e comportamenti violenti. L’attività è stata pensata per «assicurare l’ordinata e pacifica fruizione delle vie e delle piazze ai frequentatori dei locali, ai residenti, ai turisti e agli operatori commerciali».

Parallelamente, considerato l’aumento dei flussi di traffico sulla viabilità ordinaria e autostradale, sono stati potenziati anche i servizi della Polizia stradale, con il contributo delle polizie locali, per prevenire incidenti legati a condotte di guida pericolose o irregolari.

Nel complesso, durante i servizi di controllo sono state identificate 380 persone, di cui 82 già note alle forze dell’ordine, e controllati 207 veicoli. Sono state elevate sanzioni per violazioni al codice della strada, verificata la posizione di soggetti sottoposti a misure restrittive e svolte perquisizioni, oltre a servizi di vigilanza dinamica e appiedata in concomitanza con gli eventi pubblici che hanno richiamato numerose presenze.

Nel corso dei festeggiamenti a Pizzo si è inoltre verificato un grave episodio di violenza. Personale della questura, impegnato nei servizi di ordine pubblico, è intervenuto immediatamente a seguito di un’aggressione avvenuta nei pressi di un locale ai danni di un giovane. L’aggressore è stato bloccato e denunciato all’autorità giudiziaria per lesioni aggravate. Il giovane ferito, colpito alla testa, è stato trasportato e medicato all’ospedale civile di Vibo Valentia. Per la gravità dei fatti, il questore ha disposto nei confronti dell’autore dell’aggressione il foglio di via dal comune di Pizzo.