A Nicotera monta la rabbia per le condizioni critiche delle abitazioni popolari dell’Aterp nella località Madonna della Scala. Questi alloggi, realizzati anni fa per rispondere al bisogno abitativo di numerose famiglie, non sono mai stati oggetto di interventi di manutenzione e oggi versano in uno stato di totale abbandono.

Il deterioramento delle strutture ha raggiunto un punto critico con la rottura di una condotta dell’acqua potabile, che ha provocato l’allagamento degli scantinati di una delle palazzine. Una situazione grave che ha suscitato la preoccupazione dei residenti e l’indignazione dell’Amministrazione comunale.

Il sindaco Pino Marasco ha denunciato pubblicamente l’inadeguatezza dell’Aterp nel garantire la sicurezza abitativa: «È inaccettabile che in una società civile cittadini debbano vivere in tali condizioni. Non è mai stato effettuato un intervento di manutenzione su queste abitazioni, e ora ci troviamo a fronteggiare una situazione di emergenza perché l’ente sembra aver abbandonato le sue responsabilità».

Nonostante le segnalazioni e gli appelli ripetuti da parte dei cittadini, l’Aterp non è intervenuta, costringendo il Comune a farsi carico della riparazione della condotta. Un fatto che, secondo Marasco, rappresenta un ulteriore segnale dell’inefficienza dell’ente. «Siamo stanchi di doverci occupare di cose che dovrebbero già essere sotto controllo – ha dichiarato –. È tempo che l’Aterp prenda coscienza delle sue responsabilità. Non possiamo più tollerare un simile abbandono. È fondamentale garantire a queste famiglie un ambiente dignitoso e sicuro, dove possano vivere serenamente».