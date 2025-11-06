Il sopralluogo effettuato dai carabinieri e dal personale del Nucleo ispettorato del lavoro è scaturito dall’attività informativa posta in essere dalla locale Stazione dell’Arma
I carabinieri della Stazione di Nardodipace, unitamente a personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vibo Valentia, hanno effettuato un controllo presso un cantiere edile privato dove una ditta stava eseguendo lavori di ristrutturazione.
Il sopralluogo - eseguito il 3 novembre scorso - è scaturito a seguito dell’attività info-operativa svolta dai militari della Stazione di Nardodipace i quali avevano appreso della possibile presenza di lavoratori in nero in un cantiere nel centro cittadino.
All’esito delle verifiche, i militari hanno accertato la presenza di due lavoratori privi di regolare contratto di assunzione su tre presenti.
Per le irregolarità riscontrate è stata disposta la sospensione dell’attività del cantiere e comminata una sanzione amministrativa complessiva pari a 10.300 euro a carico del titolare della ditta.