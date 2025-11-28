Nei giorni scorsi, nell’ambito del Piano nazionale di azione denominato “Oscar” (Operazioni straordinarie di controllo, accompagnamento e rimpatrio degli immigrati irregolari), l’Ufficio immigrazione della Questura, ha dato esecuzione ad un provvedimento di espulsione emesso dal magistrato di sorveglianza, quale misura alternativa alla detenzione, con accompagnamento alla frontiera e successivo rimpatrio, nei confronti di un cittadino egiziano, detenuto presso la locale Casa circondariale, ove lo stesso stava espiando una pena a seguito di sentenza di condanna definitiva per reati di spaccio e traffico illecito di sostanze stupefacenti,

Lo straniero, essendo irregolare, con precedenti penali e anche di polizia, è stato prelevato dai poliziotti della Questura di Vibo Valentia e condotto presso la frontiera aerea di Roma Fiumicino. Da qui l’imbarco verso l’Egitto, sempre scortato dai poliziotti specializzati in queste operazioni, dove è stato poi preso in carico dalle autorità locali.