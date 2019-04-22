Tutti gli articoli di Cronaca
Detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Con questa accusa i carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia, all’esito di una perquisizione, hanno tratto in arresto Michele Galati, 39 anni, residente a Paravati di Mileto. Nella sua abitazione, i militari dell’Arma hanno trovato alcuni grammi di cocaina e della marijuana, oltre ad una cospicua somma di denaro (1.740 euro) che si ritiene frutto dell’attività di spaccio.
Sostanza stupefacente e denaro sono stati posti sotto sequestro. Il 39enne, già noto alle forze dell’ordine e figlio di Salvatore Galati, in attesa del giudizio direttissimo è stato posto agli arresti domiciliari. E’ difeso dall’avvocato Francesco Sabatino.
