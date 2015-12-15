Sorpresi con 110 grammi di droga ad un posto di blocco dovranno rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale.

Detenevano occultata nell’auto della cocaina per complessivi 110 grammi. Mentre i carabinieri procedevano alle operazioni di controllo, uno degli occupanti dell’autovettura ha però spintonato un militare dell’Arma ed ha tentato una fuga a piedi.

Ne è nato un inseguimento al termine del quale i carabinieri hanno tratto in arresto Giuseppe Ruffa, 41 anni, già noto alle forze dell’ordine, di San Gregorio d’Ippona. Arrestato anche l’altro occupante l’auto: Gregorio Lacquaniti, 29 anni, anche lui di San Gregorio d’Ippona, nel Vibonese. I due sono stati fermati ad un posto di controllo da una pattuglia della locale Stazione mentre transitavano a bordo di una Fiat Punto nel comune di Cessaniti, sempre in provincia di Vibo.

Arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per resistenza a pubblico ufficiale, i due vibonesi sono stati rinchiusi nel carcere di Vibo Valentia in attesa delle determinazioni della locale magistratura. (Agi)