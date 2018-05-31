Un 48enne di Presinaci Rombiolo trovato dalla polizia in possesso di sostanze stupefacenti pronte per essere spacciate

La sezione narcotici della Squadra Mobile di Vibo ha tratto in arresto per detenzione illegale di sostanze stupefacenti, Carmelo Castagna, 48 anni, di Presinaci, frazione del comune Rombiolo. La marijuana era già confezionata in dosi e pronta per essere spacciata. La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro. Si tratta in particolare di 34 grammi di marijuana, 3,7 grammi di cocaina e 31,3 grammi di eroina.

Durante la fase dell’irruzione all’interno dell’abitazione, Castagna ha provato a disfarsi della droga, cercando di guadagnare un’uscita secondaria, ma grazie all’attenzione e alla professionalità della polizia che aveva preventivamente cinturato la casa, lo stesso è stato immediatamente bloccato e tutta la sostanza stupefacente recuperata. In attesa delle determinazioni della magistratura di Vibo Valentia, il 48enne – già noto alle forze dell’ordine, è stato posto agli arresti domiciliari.