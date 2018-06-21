Da quasi venti giorni cumuli di spazzatura non raccolta nella zona Stazione hanno trasformato l'area in una discarica a cielo aperto

Disagi continui nella frazione Coccorino di Joppolo ed in particolare nella zona Stazione dove da oltre due settimane la spazzatura in strada non viene raccolta, alcuni angoli a ridosso dei binari della ferrovia e nella discesa che porta a mare sono stati trasformati in discarica e il manto stradale continua a restare in pessime condizioni.

Stanchi ed amareggiati, residenti e turisti hanno contattato la nostra redazione per segnalare il problema documentandoci attraverso delle fotografie lo stato dei luoghi. “E’ da oltre venti giorni che la spazzatura – sostengono – non viene raccolta lungo la strada a pochi passi dal ponticello della ferrovia, attraversato il quale si scende a mare a Coccorino. Cumuli di buste di spazzatura e rifiuti di ogni genere scaraventati alla rinfusa a bordo strada stazionano lì da almeno il 2 giugno, senza nessuno che dal Comune abbia provveduto a bonificare, pulire e spazzare la zona. Certo – aggiungono – sarà anche colpa degli incivili che gettano i rifiuti in strada, ma qui il servizio di raccolta della spazzatura funziona male e queste sono le conseguenze. Sembra terra di nessuno e ci sentiamo abbandonati. Il sindaco Carmelo Mazza – concludono – è consapevole che anche Coccorino Stazione e Coccorino-mare fanno parte del Comune di Joppolo e tocca quindi a loro mantenere pulita la zona? La situazione è divenuta davvero insostenibile”. Raccogliamo la segnalazione, nell’auspicio che chi deve provvedere intervenga al più presto a tutela della salute dei cittadini in primis e poi anche del decoro urbano e dell’immagine che Coccorino intende offrire a residenti e turisti. Le foto con i rifiuti, del resto, si commentano da sole.