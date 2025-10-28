Essendo irregolare e con precedenti penali, è stato prelevato dai poliziotti della Questura di Vibo Valentia e condotto alla frontiera aerea di Roma Fiumicino. Da qui l’imbarco verso la Nigeria

Nell’ambito del piano nazionale di azione denominato Oscar (Operazioni straordinarie di controllo, accompagnamento e rimpatrio degli immigrati irregolari), l’Ufficio Immigrazione della Questura di Vibo Valentia ha dato esecuzione ad un provvedimento di espulsione emesso dal magistrato di Sorveglianza di Catanzaro, quale misura alternativa alla detenzione, nei confronti di un cittadino nigeriano, detenuto nella locale Casa Circondariale e già condannato con sentenza irrevocabile per associazione di tipo mafioso, con accompagnamento alla frontiera e successivo rimpatrio.

In particolare, lo stesso apparteneva ad un’organizzazione criminale straniera di tipo mafioso denominata Black Axe dedita al compimento di frodi informatiche come le cosiddette “truffe romantiche” transnazionali, sostituzione di persona, detenzione di carte di credito clonate e passaporti falsi, traffico di stupefacenti e immigrazione clandestina.

Essendo irregolare e con precedenti penali, è stato prelevato dai poliziotti della Questura di Vibo Valentia e condotto presso la frontiera aerea di Roma Fiumicino. Da qui l’imbarco verso la Nigeria, sempre scortato dai poliziotti specializzati in queste operazioni, dove, una volta giunto è stato preso in carico dalle autorità locali.

Dall’inizio del 2025 sono stati adottati 22 provvedimenti nei confronti di stranieri irregolari presenti sul territorio. Tra questi, 4 provvedimenti rimpatrio di stranieri irregolari nei Paesi d’origine, 8 partenze volontarie a seguito di provvedimento di espulsione e 3 accompagnamenti presso i diversi Centri di permanenza per i rimpatri.