<p>Avvio della <strong>nuova era commissariale</strong> e tempo di <strong>cambiamenti all'interno del Comune</strong> di Mileto. A pochi giorni dal loro insediamento a Palazzo dei normanni, il <strong>commissario prefettizio</strong> Sergio Raimondo e il <strong>sub commissario </strong>Giovanni Gigliotti <em>(in foto)</em> hanno subito messo mano alla nuova riorganizzazione del personale alle dipendenze dell'Ente. I cambiamenti, almeno nelle intenzioni, puntano ad ottimizzare le risorse umane e a rendere più <strong>efficace una macchina organizzativa</strong> che, a più riprese e per ragioni che sicuramente meriterebbero di essere approfondite, in questi anni ha evidenziato diverse crepe. Con il nuovo assetto, decretato nelle scorse ore nel segno del turn over, l<strong>'architetto Salvatore Lascala</strong> diventa il responsabile <strong>dell'area urbanistica e di quella amministrativa</strong>. 

<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28773"></div>

Un settore, quest'ultimo, ad oggi di pertinenza del <strong>dirigente Antonio Paolì</strong>, il quale è invece stato designato ad occuparsi delle <strong>aree economico-finanziaria e tributi</strong>. Il <strong>comandante della polizia municipale Domenico Salvatore Ferrara,</strong> "trattandosi di un ruolo che non che può essere assegnato a personale in uniforme", è stato a sua volta confermato alla gestione dell'area vigilanza-Suap, in questo caso arricchita dei servizi istituzionali (anagrafe, stato civile, leva ed elettorale) e del relativo personale, fermo restando "che rimangono comunque attivi i punti di accesso di tali uffici, in considerazione della loro collocazione logistica e della particolare attività svolta". Rimarrà alle dirette dipendenze del s<strong>egretario generale Marina Petrolo,</strong> infine, il servizio Risorse umane. La <strong>"tempesta" prodotta dai cambiamenti</strong> imposti dal commissario Raimondo e dal sub commissario Gigliotti ha, di fatto, <strong>"spazzato via"</strong> l'ex responsabile dell'area finanziaria <strong>Mirella De Vita,</strong> a capo dell'ufficio per oltre un decennio. Il suo incarico esterno, infatti, prorogato "solo" sino al prossimo mese di ottobre dall'ex <strong>sindaco Rosetta Mazzeo,</strong> non verrà più rinnovato. Rimane il nodo del settore <strong>Lavori pubblici,</strong> che, comunque, dovrebbe essere sbrogliato a breve con l'assegnazione a personale esterno, individuato tramite selezione pubblica. La nuova gestione commissariale dell'Ente ha prodotto i primi scossoni. Rimangono circa nove mesi per le prossime elezioni e, quindi, per provare a dare il classico cambio di marcia. Compito non facile in un territorio lacerato, ferito e disilluso, ormai da troppo tempo costretto, suo malgrado, a fare i conti con il <strong>fallimento della politica</strong> e di chi chiama a rappresentarlo.</p>