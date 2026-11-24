In manette un 53enne nel capoluogo, due trentenni a Tropea e un 41enne a Spilinga. Controlli e sanzioni anche nel comprensorio delle Serre. Sequestrati anche cinque mezzi che circolavano senza assicurazione

Quattro arresti, oltre 1.300 persone identificate, 850 veicoli controllati e diverse violazioni al Codice della strada accertate. È il bilancio dell’attività di controllo del territorio condotta negli ultimi giorni dai carabinieri delle Compagnie di Vibo Valentia, Serra San Bruno e Tropea. Gli arresti, eseguiti nel capoluogo, a Tropea e a Spilinga, hanno interessato persone già sottoposte a misure restrittive, delle quali avrebbero violato le prescrizioni.

In centro di notte nonostante i divieti: arrestato a Vibo

A Vibo Valentia, i militari della Sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un 53enne del posto, già sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

L’uomo è stato sorpreso dai carabinieri in pieno centro cittadino durante le ore notturne, nonostante il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione nella fascia oraria stabilita dal provvedimento.

Il 53enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. Al termine dell’udienza, il giudice del Tribunale di Vibo Valentia ha convalidato l’arresto, confermando le misure restrittive già in atto: la sorveglianza speciale e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Due trentenni ai domiciliari a Tropea

Due arresti sono stati eseguiti a Tropea, dove i carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione ad altrettante ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari emesse dal gip del Tribunale di Vibo Valentia nei confronti di due trentenni del luogo.

Il primo, già sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, avrebbe ripetutamente violato le prescrizioni imposte dalla misura. Le violazioni sono state documentate dai militari dell’Aliquota Radiomobile e delle Stazioni di Tropea e Zungri.

Il secondo è ritenuto gravemente indiziato in relazione a una serie di episodi violenti verificatisi nella cittadina tirrenica tra dicembre 2025 e aprile 2026. Tra i reati contestati figurano tentata rapina, minacce aggravate, porto di oggetti atti a offendere, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e guida in stato di ebbrezza.

La misura cautelare è stata disposta alla luce del concreto pericolo di reiterazione dei reati, anche in considerazione della violazione dell’obbligo di dimora cui l’uomo era stato sottoposto nel giugno scorso, dopo un arresto per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Entrambi i trentenni sono stati accompagnati nelle rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari.

Revocato l’affidamento ai servizi sociali a Spilinga

A Spilinga, invece, i carabinieri hanno arrestato un 41enne del posto in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, che ha revocato l’affidamento in prova ai servizi sociali.

Alla base della decisione vi sono le ripetute violazioni degli obblighi connessi al beneficio, accertate e segnalate dai militari della locale Stazione. L’uomo dovrà ora scontare la pena residua in regime di detenzione domiciliare.

Controlli sulle strade del Vibonese: cinque veicoli senza assicurazione

Parallelamente agli arresti, i carabinieri hanno intensificato i controlli lungo le principali arterie stradali e nei centri abitati della provincia. Complessivamente sono state identificate 1.316 persone e controllati 850 veicoli.

Nel territorio di competenza della Compagnia di Vibo Valentia è stato accertato un caso di guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro della patente. Cinque automobilisti sono stati invece sorpresi a circolare senza la copertura assicurativa obbligatoria: quattro nel comprensorio di Serra San Bruno e uno in quello di Vibo Valentia. Per tutti è scattato il sequestro amministrativo dei veicoli. Elevate, inoltre, sette sanzioni per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e una per il mancato uso del casco protettivo.