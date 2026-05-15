Nel territorio della cittadina tirrenica la polizia ha passato al vaglio oltre 600 mezzi fermati negli ultimi giorni. Rinvenuti cocaina, cannabis suddivisa in dosi e materiale per il confezionamento. Individuato anche il presunto autore di un incendio doloso che distrusse un’auto nel 2024

Polizia di Stato in campo a Tropea con servizi mirati di controllo del territorio in vista dell’avvio della stagione estiva e dell’aumento di presenze atteso soprattutto durante i fine settimana. L’attività, disposta dal questore di Vibo Valentia, rientra in un più ampio piano di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa, dallo spaccio di stupefacenti all’abuso di alcol, fino ai reati contro il patrimonio e contro la persona.

I controlli nel comprensorio della perla del Tirreno

Nel corso dell’ultima settimana, il personale del Posto fisso di Polizia di Tropea ha svolto un costante pattugliamento del territorio, affiancato da posti di controllo predisposti nei punti ritenuti più sensibili. Il dispositivo ha interessato il comprensorio della cittadina tirrenica, con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine in una fase dell’anno che precede l’incremento dei flussi turistici.

Il bilancio dell’attività parla di 898 persone identificate, tra le quali 222 con precedenti di polizia, e di 632 veicoli controllati. Numeri che restituiscono l’estensione del servizio svolto dagli agenti nell’arco di una settimana.

Stupefacenti, una segnalazione e sequestri a carico di ignoti

Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto dello spaccio di droga. Nel corso dei controlli, a un soggetto è stata contestata la violazione amministrativa relativa alla detenzione per uso personale di sostanza stupefacente. L’uomo è stato segnalato all’autorità amministrativa dopo essere stato trovato in possesso di 0,4 grammi di cocaina.

Durante la stessa attività, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato, a carico di ignoti, 239 grammi di marijuana. La sostanza è stata trovata in una nicchia dell’atrio di un condominio ed era suddivisa in 17 dosi già confezionate, ritenute destinate allo spaccio. Insieme alla marijuana sono stati recuperati anche due sacchetti per il sottovuoto e un bilancino di precisione funzionante.

Sempre nell’ambito dei servizi di prevenzione, la polizia ha inoltre sequestrato, ancora a carico di ignoti, 2,1 grammi di cocaina.

L’indagine sull’incendio di un’auto

Nei giorni scorsi, il personale del Posto fisso di Polizia di Tropea ha anche proceduto alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di un uomo del luogo, ritenuto responsabile del danneggiamento di un’autovettura a seguito di incendio avvenuto a Tropea nel 2024.

Secondo quanto emerso dall’attività informativa e investigativa svolta dagli agenti, gli elementi raccolti hanno consentito di arrivare all’individuazione del presunto autore del rogo.