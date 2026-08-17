A Tropea una donna sorpresa al volante con un tasso alcolemico di 2,11 g/l e un uomo positivo mentre guidava una bici elettrica. A Serra San Bruno un automobilista rifiuta il test antidroga: patente ritirata e veicolo sequestrato

Fine settimana di controlli straordinari sulle strade e nei centri abitati del Vibonese. I carabinieri delle Compagnie di Tropea, Vibo Valentia e Serra San Bruno hanno intensificato i servizi sul territorio, concentrando l’attenzione in particolare sulla sicurezza della circolazione stradale e sul rispetto delle prescrizioni imposte alle persone sottoposte a misure di prevenzione.

Il bilancio delle attività comprende diverse denunce in stato di libertà, tra conducenti risultati positivi all’alcoltest, un automobilista che ha rifiutato gli accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti e un uomo sottoposto a sorveglianza speciale trovato fuori casa nell’orario in cui avrebbe dovuto rispettare le prescrizioni previste dalla misura.

A Tropea donna alla guida con tasso alcolemico di 2,11 g/l

A Tropea, durante un servizio straordinario svolto dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile insieme ai militari della locale Stazione e a quelli della Stazione di Limbadi, una donna è stata fermata mentre si trovava alla guida della propria automobile.

Sottoposta all’alcoltest mediante l’apparecchio etilometrico in dotazione, è risultata avere un tasso alcolemico pari a 2,11 grammi per litro. La donna è stata quindi deferita in stato di libertà, mentre nei suoi confronti sono stati disposti il ritiro della patente e il sequestro amministrativo del veicolo.

Nel corso degli stessi controlli i militari hanno fermato anche un uomo che viaggiava a bordo di una bicicletta elettrica. Gli accertamenti hanno evidenziato un tasso alcolemico di 1,02 g/l e anche per lui è scattato il deferimento per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Serra San Bruno, automobilista rifiuta il Drug Wipe

Un altro intervento è stato effettuato a Serra San Bruno, dove i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno controllato un automobilista durante un servizio dedicato alla circolazione stradale.

Secondo quanto riferito dall’Arma, l’uomo si è rifiutato di sottoporsi al test tossicologico preliminare “Drug Wipe”, utilizzato per individuare l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti potenzialmente in grado di alterare la capacità di guida. Il conducente avrebbe inoltre rifiutato i successivi accertamenti sanitari attraverso il prelievo di campioni biologici.

È stato quindi deferito in stato di libertà e nei suoi confronti sono stati disposti il ritiro della patente e il sequestro amministrativo dell’autovettura.

Cessaniti, sorvegliato speciale trovato fuori casa

A Cessaniti, infine, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vibo Valentia hanno deferito un uomo sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

Durante un controllo effettuato presso la sua abitazione, l’uomo non è stato trovato in casa nell’orario in cui, in base alle prescrizioni impostegli, avrebbe dovuto essere presente. Da qui il deferimento in stato di libertà.

I Carabinieri fanno sapere che i servizi proseguiranno in tutta la provincia, con particolare attenzione alla prevenzione delle condotte di guida pericolose e al rispetto delle prescrizioni collegate alle misure di prevenzione.