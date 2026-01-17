I militari dell’Arma hanno svolto servizi mirati per contrastare reati e aumentare la sicurezza sulle strade. Numerose le infrazioni rilevate, le denunce per stupefacenti ed evasione e i sequestri amministrativi di mezzi privi di assicurazione o revisione

Una settimana di controlli diffusi su tutto il territorio provinciale, con l’obiettivo di prevenire i reati e aumentare la sicurezza sulle strade. È questo il bilancio delle attività svolte dalle Compagnie dei Carabinieri di Serra San Bruno, Tropea e Vibo Valentia, nell’ambito dei servizi disposti dal Comando provinciale. Come spiegano dall’Arma, si è trattato di interventi mirati «finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati, nonché al rafforzamento della sicurezza in materia di circolazione stradale».

Nel territorio della Compagnia di Serra San Bruno, l’attenzione dei militari si è concentrata in particolare sulle violazioni al Codice della strada. Durante i controlli sono state contestate diverse infrazioni, tra cui una per guida in stato di ebbrezza, che ha comportato «il ritiro e la sospensione della patente di guida e la decurtazione dei punti». Altri accertamenti hanno riguardato la circolazione con veicoli sottoposti a fermo amministrativo e l’assenza della copertura assicurativa obbligatoria, situazioni che hanno portato «al sequestro amministrativo dei mezzi finalizzato alla confisca».

Sempre nel comprensorio di Serra San Bruno, i carabinieri della Stazione di Nardodipace hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo del posto per verificare la corretta detenzione di armi. Nel corso dell’accertamento, il soggetto è stato trovato «in possesso di sei cartucce calibro 12 in eccedenza». Per questo motivo è stato disposto «il ritiro cautelare delle armi e delle munizioni detenute, nonché del relativo titolo di polizia, il porto d’armi per fucile ad uso caccia».

Nel territorio della Compagnia di Tropea, l’attività di controllo ha portato a diverse denunce in stato di libertà. A Zungri, i militari della locale Stazione hanno denunciato un giovane, classe 1996, «ritenuto responsabile del reato di evasione», poiché sorpreso fuori dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. A San Calogero, invece, un uomo nato nel 1990 è stato denunciato «per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio». A seguito di perquisizione personale e domiciliare sono stati rinvenuti «oltre 8 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di 855 euro in contanti».

A Nicotera, i carabinieri hanno denunciato un soggetto classe 1979 «per guida con patente revocata». Nel corso del controllo, l’uomo è stato trovato anche alla guida di un veicolo «con revisione periodica scaduta e priva della prescritta copertura assicurativa», motivo per cui l’auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della confisca. Parallelamente, l’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Tropea ha intensificato i controlli sulla circolazione stradale, effettuando perquisizioni personali e disponendo «sequestri amministrativi di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa e fermi amministrativi di motoveicoli», con particolare attenzione ai casi di guida senza casco protettivo.

Nel capoluogo, la Compagnia dei Carabinieri di Vibo Valentia ha concentrato l’attività soprattutto sulla sicurezza stradale e sulla prevenzione dei reati. Durante i servizi sono state contestate «otto violazioni per guida in stato di ebbrezza e cinque violazioni per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti». Nello stesso contesto operativo, due persone sono state denunciate per guida senza patente, mentre otto soggetti sono stati denunciati «poiché trovati in possesso di coltelli, il cui porto non risultava giustificato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo». Infine, due persone sono state segnalate alla Prefettura «quali assuntori di sostanze stupefacenti per uso personale», per i provvedimenti di competenza.