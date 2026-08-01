Operazione interforze a Santa Domenica di Ricadi nell'ambito del piano di vigilanza estiva coordinato dalla Questura di Vibo. Nel mirino ristoranti, bar e trasporto turistico: sanzioni per violazioni della navigazione, noleggio abusivo e prodotti privi di tracciabilità

Proseguono i controlli straordinari sul litorale vibonese per garantire la sicurezza dei bagnanti e dei numerosi turisti che affollano la Costa degli Dei. Nei giorni scorsi, a Santa Domenica di Ricadi, è scattata una nuova operazione interforze disposta dal Questore di Vibo Valentia nell'ambito del Piano di potenziamento dei servizi di vigilanza estiva 2026.

Ai controlli hanno preso parte Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria di porto, impegnati sia in mare sia sulla terraferma. L'attività, coordinata dalla Questura e definita in sede di Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, ha interessato il trasporto turistico via mare, oltre a ristoranti e bar della zona.

L'esito delle verifiche ha fatto emergere diverse irregolarità. In un noto ristorante sono stati trovati due lavoratori impiegati in nero. Nei confronti dell'attività potrebbero essere adottati ulteriori provvedimenti amministrativi.

All'interno dello stesso locale gli ispettori hanno inoltre sequestrato e disposto la distruzione di circa 30 chilogrammi di alimenti di origine animale, risultati privi della documentazione sulla tracciabilità e ritenuti non idonei al consumo umano. Per il titolare sono scattate ulteriori sanzioni amministrative per un importo di diverse migliaia di euro.

Controlli serrati anche in mare, dove le forze dell'ordine hanno monitorato il traffico nautico lungo la Costa degli Dei. Sono state elevate sette sanzioni amministrative per violazioni delle norme sulla navigazione e dell'ordinanza che disciplina la navigazione sotto costa e l'ormeggio dei natanti.

Tra le infrazioni contestate figurano anche il noleggio abusivo di imbarcazioni destinate al trasporto di passeggeri e un caso di trasporto di persone in numero superiore a quello consentito dal Codice della navigazione.

L'operazione, spiegano dalla Questura, non ha soltanto finalità repressive. Durante i controlli gli equipaggi delle imbarcazioni e i conducenti di acquascooter vengono informati sulle principali norme di sicurezza e sensibilizzati all'importanza di una navigazione prudente e responsabile. L'obiettivo è prevenire gli incidenti in un tratto di costa che, soprattutto nei mesi estivi, registra ogni giorno un intenso traffico di natanti e migliaia di presenze turistiche.