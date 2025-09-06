A finire nel mirino della polizia sono stati un negozio di parrucchiere e un centro estetico privi di autorizzazioni amministrative e sanitarie. Chiusa anche un’officina dove è stata trovata un’auto di provenienza incerta. Una denuncia per ricettazione

Nei giorni scorsi, a seguito di programmate attività di polizia svolte a Vibo, gli agenti della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, all’interno di uno stabile hanno riscontrato la presenza di due saloni ove veniva esercitata l’attività di parrucchiere ed estetista in assenza di apposita autorizzazione o licenza, oltre che di un garage adibito ad officina con all’interno una serie di autovetture di proprietà di soggetti terzi, situazioni che richiedevano una serie di approfondimenti. È quanto informa la Questura di Vibo Valentia attraverso una nota.

Durante il controllo, a cui ha collaborato personale della locale Squadra Mobile e della Sezione Polizia Stradale di Vibo Valentia, nonché successivamente personale dell’Asp e della Polizia Locale di Vibo Valentia, coinvolti per le attività di specifica competenza, si è provveduto a notificare all’utilizzatrice del centro estetico la sospensione dell’attività per mancanza dei requisiti igienico sanitari, organizzativi e strutturali, oltre al sequestro preventivo del locale con relativa sanzione di 5.164 euro per attività esercitata in assenza di Scia. Stessa sanzione è stata elevata per l’attività di parrucchiere, con sospensione dell’attività e sequestro preventivo dei locali.

Per quanto concerne il garage adibito ad officina, gli accertamenti compiuti dalla Polizia Stradale hanno consentito di riscontrare una serie di difformità di natura tecnica su una delle autovetture, motivo per il quale il possessore del mezzo veniva denunciato all’ Autorità giudiziaria per ricettazione, con conseguente sequestro del mezzo.

Pertanto, anche per il locale, risultato essere luogo di compravendita e deposito di autoveicoli, si provvedeva a notificare l’immediata sospensione dell’attività, poiché anch’essa sprovvista di Scia, nonché ad elevare a carico del proprietario una sanzione amministrativa pari a 5.164 euro. Sono in corso ulteriori accertamenti anche da parte dei competenti Uffici del Comune di Vibo Valentia.