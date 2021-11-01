La Procura di Vibo ha intanto aperto un’inchiesta contro ignoti e chiesto il sequestro di quanto rinvenuto nei pressi del municipio

Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 del codice penale). Questa l’ipotesi di reato sulla quale indagano i carabinieri della Stazione di Pizzo dopo il ritrovamento di diverse lettere, raccomandante, corrispondenze, bollette e solleciti di pagamento rinvenuti a due passi dal municipio e dalla sala consiliare. A coordinare le indagini, la Procura di Vibo Valentia diretta da Camillo Falvo che ha provveduto a richiedere al gip la convalida del sequestro di tutto il materiale rinvenuto e che i carabinieri stanno provvedendo in queste ore a catalogare. Diversi gli scatoloni ed i plichi ritrovati aperti dai militari dell’Arma. Si cerca di capire chi e perché abbia depositato la corrispondenza nei pressi del municipio senza consegnarla ai destinatari. Diverse le piste seguite e non si esclude al momento alcuna ipotesi.