Un automobilista era sceso dalla vettura per spostare un tronco dalla carreggiata quando si è visto portar via la macchina

Continuano i furti di autovetture nel Vibonese. L’ultimo episodio si è verificato a Vallelonga dove almeno due malviventi si sono impossessati di un’utilitaria dopo aver artificiosamente creato un blocco stradale. Un automobilista, infatti, dopo aver lasciato piazza Monserrato ed essersi diretto su via Solferino, è stato costretto ad arrestare la marcia a causa di un tronco di albero posizionato lungo la strada e che impediva il transito. Sceso dall’auto per spostarlo, si è visto rubare l’auto sotto il naso da almeno due persone sbucate da dietro una siepe che si sono poi date precipitosamente alla fuga. All’automobilista, ripresosi dallo shock, non è rimasto altro da fare che denunciare il furto dell’auto ai carabinieri che, sotto il coordinamento della Compagnia di Serra San Bruno, hanno avviato le indagini per cercare di recuperare la vettura prima che alla stessa venga magari sostituita la targa o venga smontata per rivendere i pezzi di ricambio.



Il furto di altra auto era stato tentato nei giorni scorsi anche nei pressi delle case popolari di Maierato ma in quel caso i ladri non erano riusciti a mettere a moto la vettura.

LEGGI ANCHE: Abitazioni svaligiate a Filogaso e Maierato, indagano i carabinieri

Simulano incidente nel Vibonese e “spillano” denaro ad un’anziana, si indaga per truffa

Rinascita Scott: il “ciclone” Villone si abbatte sulla città di Vibo Valentia