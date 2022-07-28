Fortunatamente nessun ferito mentre la statua della Madonna era stata spostata giorni prima dai fedeli che avevano intuito l’imminente pericolo

Poteva avere conseguenze ben peggiori il crollo di parte del soffitto nella chiesa di Pizzoni dedicata alla Madonna del Rosario. In particolare il controsoffitto è crollato sull’altare causando danni ingenti ancora in corso di quantificazione, mentre il resto del tetto è rimasto visibilmente danneggiato. Alcuni fedeli alcuni giorni prima del crollo (avvenuto nella giornata di ieri), intuendo l’imminente pericolo, avevano spostato la statua della Madonna che è rimasta così integra. Al momento del crollo, fortunatamente, in chiesa non era presente nessun fedele. Probabile che qualche infiltrazione di acqua abbia contribuito al cedimento in una chiesa che mostra il peso degli anni e necessita da tempo di interventi strutturali. Ad accorgersi del crollo sono stati il parroco don Renato Vilone e alcuni fedeli.