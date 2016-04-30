Tutti gli articoli di Cronaca
In occasione del compimento dei 15 anni di permanenza nella carica di presidente dell’Automobile Club di Vibo Valentia, nei giorni scorsi l’imprenditore Rocco Farfaglia ha ricevuto un prestigioso riconoscimento a Roma da parte dell’Assemblea generale dell’Automobile Club d’Italia.
E’ stato lo stesso presidente nazionale dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani, alla presenza del segretario generale dell’Ente, Francesco Tufarelli e del Presidente della Csai (Commissione sportiva automobilistica italiana), Marco Ferrari, ad offrire a Farfaglia una medaglia d’oro ricordo, quale testimonianza dell’apprezzamento dell’Ente per le attività espletate e per l’impegno svolto in favore dell’Automobile Club di Vibo Valentia, nonché per la proficua ed assidua collaborazione prestata all’Aci.
Farfaglia, oltre a guidare da ben tre lustri l’Automobile Club nella provincia vibonese, è stato appena riconfermato, per acclamazione, alla guida del Comitato regionale degli Automobile club della Calabria, a conferma della particolare dedizione verso le problematiche dell’automobilismo calabrese.