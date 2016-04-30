In occasione del compimento dei 15 anni di permanenza nella carica di presidente dell’Automobile Club di Vibo Valentia, nei giorni scorsi l’imprenditore Rocco Farfaglia ha ricevuto un prestigioso riconoscimento a Roma da parte dell’Assemblea generale dell’Automobile Club d’Italia.

E’ stato lo stesso presidente nazionale dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani, alla presenza del segretario generale dell’Ente, Francesco Tufarelli e del Presidente della Csai (Commissione sportiva automobilistica italiana), Marco Ferrari, ad offrire a Farfaglia una medaglia d’oro ricordo, quale testimonianza dell’apprezzamento dell’Ente per le attività espletate e per l’impegno svolto in favore dell’Automobile Club di Vibo Valentia, nonché per la proficua ed assidua collaborazione prestata all’Aci.

Farfaglia, oltre a guidare da ben tre lustri l’Automobile Club nella provincia vibonese, è stato appena riconfermato, per acclamazione, alla guida del Comitato regionale degli Automobile club della Calabria, a conferma della particolare dedizione verso le problematiche dell’automobilismo calabrese.