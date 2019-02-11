E’ spirato in ospedale a Catanzaro Rocco Grillo. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri che ieri hanno individuato il conducente dell’auto che ha travolto l’ex dipendente del Comune

È spirato in ospedale a Catanzaro Rocco Grillo, il 67enne di Mileto investito sabato sera da un pirata della strada rintracciato poi nella giornata di ieri dai carabinieri. Rocco Grillo stava attraversando la strada alla periferia nord della cittadina normanna quando è stato investito da una BMW guidata – secondo i militari dell’Arma – da C.F.A., 31 anni, che si è allontanato senza prestare i dovuti soccorsi.

Nell'immediatezza dell'incidente, il 62enne era stato trasferito all'ospedale di Vibo ma, attesa la gravità delle sue condizioni e delle ferite, si era reso subito necessario il trasferimento a Catanzaro dove purtroppo è ora venuto meno. Fatale si è rivelata la frattura del cranio e gli ematomi interni che hanno avuto la meglio sul desiderio di vivere dell'ex dipendente del Comune di Mileto, nonostante l'operazione chirurgica tentata dai medici. Rocco "Cardidu" – questo il soprannome con cui tutti a Mileto amavano affettuosamente chiamare Rocco Grillo (in foto) – lascia moglie e tre figlie. Il 67enne di Mileto era da tutti ben voluto in città per la sua bontà, il sorriso unico ed il suo carattere gioviale. Con lui se ne va un pezzo di "umanità" miletese. Per il 31enne l'accusa passa quindi da lesioni stradale dolose ad omicidio stradale, oltre al reato di omissione di soccorso.


